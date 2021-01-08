Украинцы провалили спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Артем Прийма стал лучшим среди украинцев. Фото: biathlon.com.ua

В немецком Оберхофе состоялся мужской спринт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бо. Его соотечественники Тарьей Бо и Стурла Хольм Легрейд соответственно заняли второе и третье места.

В гонке участвовали 5 украинских биатлонистов. Самое высокое место среди украинских занял Артем Прима. Он был тридцатым и стал единственным среди украинских, кто получил очки в на этой стадии.

Дмитрий Пидручный стал только 53-м, а Артем Тищенко - 69-м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джима попала в первую десятку на этапе Кубка мира по биатлону



Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 9-го января.