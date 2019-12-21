Украинцы никого не удивили в гонке преследования

Йоханнес Бьо укрепил свои позиции в общем зачете Кубка мира

Норвежец Йоханнес Бьо выиграл гонку преследования во французском Анси. Второе место занял француз Фильйон-Майе, а третье - норвежец Кристиансен.

Украинцы были за пределами первой десятки. Чемпион мира в этой дисциплине Дмитрий Пидручный финишировал на 20 месте, Артем Прима - на 27 и Антон Дудченко - на 29.

Украинцы много ошибались во второй половине гонки, особенно на стрельбе стоя, и не смогли улучшить свои результаты в спринте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пидгрушная не смогла побороться за медали в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону

Завтра на этапе Кубка мира состоятся гонки с массового старта.