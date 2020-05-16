Украинцы никогда не одолеют коррупцию – глава профсоюза футболистов Нидерландов

Большую часть карьеры Левченко провел в Нидерландах. Фото:: KomandaOnline

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением об украинском и российском обществе. Он считает, что люди не хотят бороться с коррупцией и смирились с ситуацией.

"То, что в Европе кажется простым, в России и в Украине делается через пятую точку. О людях никто не думает, и меня это сильно расстраивает. Я объездил полмира – везде есть четкие, эффективные инструменты по защите прав граждан.

А у нас стучишься в дверь и понимаешь, что она наглухо закрыта для тебя, если ты кому-то не заплатил или у тебя нет связей. И это начинается с самого низового уровня.

Поэтому мне неинтересно жить в Украине или в России. Раздражает отношение людей к своим правам. Многие считают, что у них нет голоса и принимают ситуацию такой, какая она есть. Это неправильный подход. Так вы никогда не победите коррупцию.

Хотя есть масса примеров, когда эту проблему решали за очень короткий срок. Было бы у общества желание", – сказал Левченко.

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Левченко возглавляет профсоюз футболистов Нидерландов.