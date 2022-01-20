Украинцы не набрали ни одного очка в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону

Антон Дудченко. Фото: biathlon.com.ua

Украинские биатлонисты неудачно начали этап Кубка мира в итальянском Антхольце.

В четверг, 20 января, состоялась индивидуальная мужская гонка на 20 км.

Участие в сегодняшней гонке приняли пять украинцев, однако ни один из них и близко не претендовал на высокие места. Причина - большое количество промахов.

В индивидуальной гонке, напомним, четыре огневых рубежа, а за каждый промах дополнительно ко времени насчитывается одна минута.

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В итоге лучшим из украинцев с четырьмя промахами стал Антон Дудченко. Он финишировал на 47-й строчке. Немного ему проиграл Артем Тищенко - 55-е место с тремя штрафными минутами.

Богдан Цымбал в итоговом протоколе занял 62-ю строчку (пять промахов), Артем Прима - 64-ю (шесть промахов), Тарас Лесюк - 91-ю (семь промахов).

Таким образом, ни один из украинцев не набрал хотя бы один балл в свой актив в общем зачете.

Индивидуальную гонку выиграл россиянин Антон Бабиков, который единственный среди всех участников ни разу не промахнулся. Вторым стал норвежец Тарьей Бё, а третьим - еще один представитель России Саид Каримулла Халили.

В личном рейтинге Кубка мира лучшим из украинцев является Дмитрий Пидручный - 32-я строчка. Антон Дудченко занимает 35-е место, а Богдан Цымбал – 49-е. В рейтинге Кубка наций Украина занимает восьмую строчку. Завтра на этапе Кубка мира в Антхольце состоится женская индивидуальная гонка.