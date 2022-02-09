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среда, 09 февраля 2022 16:16

Украинцы на Олимпиаде: итоги пятого дня и медальный зачет

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На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине позади еще один, пятый, соревновательный день.

Украинские спортсмены и дальше остаются без медалей.

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Начали соревновательный день саночники. Антон Дукач во время тренировки накануне командной эстафеты показал седьмой результат среди 14-ти участников. Медали в этой дисциплине разыграют завтра.

Горнолыжница Анастасия Шепиленко не смогла финишировать в первой попытке слалома, поэтому ко второму заезду она не была допущена. "Золото" здесь выиграла Петра Влгова из Словакии, "серебро" досталось Катарине Линсбергер из Австрии, а "бронза" - Венди Хольденер из Швейцарии.

Иван Ковбаснюк показал 16-й результат во время тренировки в горнолыжной комбинации в скоростном спуске.

Американская сноубордистка Линдси Джакобеллис завоевала золотую награду в кроссе. В финальном заезде она опередила Хлою Треспеш из Франции и Мерьету Одайн из Канады.

В мужском биг-эйре победил норвежский фристайлист Бирк Рууд. Следом за ним финишировали американец Колби Стивенсон и швед Хенрик Харлаут.

Владислав Гераскевич неплохо провел пятую и шестую тренировки в скелетоне. Украинец показал седьмое и пятое время соответственно. Но следует заметить, что многие спортсмены пропустили эти заезды.

Разыграли сегодня медали двоеборцы в первенстве Гундерсена, которые после прыжков с обычного трамплина преодолевали 10 км лыжным ходом. В первой части соревнований Дмитрий Мазурчук показал 35-й результат, прыгнув на 87 м. На финише лыжной гонки украинец оказался 36-м.

Победил здесь немец Винценц Гайгер. Вторым был Йорген Гробак из Норвегии, а третьим - Лукас Грайдерер из Австрии.

Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк и Антон Корчук провели первую официальную тренировку в прыжках с большого трамплина.

Первое "золото" завоевала в Пекине-2022 Корея. Его своей стране принес представитель шорт-трека Хван Дэ Хон на дистанции 1500 м. Серебряную медаль одержал Стивен Дюбуа из Канады, а бронзовую - Семён Елистратов из ОКР.

Завершали соревновательный день саночники-двойки. В первой попытке Игорь Стахив и Андрей Лысецкий показали 14-е время. Второй заезд оказался для украинцев менее удачным. В итоговом протоколе они стали 15-ми.

Триумфовали здесь немецкие экипажи Тобиас Вендль - Тобиас Арльт и Тони Эггерт - Саша Бенекен, которые завоевали золотые и серебряные награды соответственно. Австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер оказались третьими.

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В медальном зачете лидерство захватила сборная Германии, которая завоевала уже пять золотых медалей и подвинула Норвегию и Швецию, у которых по четыре "золота".

Автор: Автор: olympics.com
  Медальный зачет Олимпиады-2022 после пятого дня
Медальный зачет Олимпиады-2022 после пятого дня

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования в 15-ти дисциплинах в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12-ти дисциплинах.

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Дата
09
февраля

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