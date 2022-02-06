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воскресенье, 06 февраля 2022 19:20

Украинцы на "горбатом Запорожце" удивили поклонников классического ралли
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Украинские спортсмены приняли участие в престижном соревновании ретро автомобилей Rallye Monte-Carlo Classique 2022 во Франции.

Экипаж состоял из водителя Сергея Малыка и штурмана Геннадия Вильгоцкого.

Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Евгений Кравс, на "командорском балу", состоявшемся после завершения автогонок, организаторы вручили командный кубок украинскому экипажу №406 на авто ЗАЗ-965 ("горбатый Запорожец").

"Поскольку у "классиков" преодоление дистанции не лимитировано временем, места участникам не назначаются. Победителем может считать себя каждый, кто принял участие в престижной гонке ретро автомобилей и одолел горы и непогоду. Организаторы из Королевского автоклуба Монако высоко оценили командный дух украинцев и пригласили их на ралли.

Украина в свое 30-летие стала 30-й страной-участницей престижного европейского зимнего ретро ралли", - написал Кравс.

Украинская команда на раритетном ЗАЗ-965
Фото: facebook.com/kyivautomotoclub
Украинская команда на раритетном ЗАЗ-965
Украинская команда на раритетном ЗАЗ-965
Украинская команда на раритетном ЗАЗ-965
Украинская команда на раритетном ЗАЗ-965

Малык и Вильгоцкий являются членами Киевского городского автомотоклуба.

Команда вернулась домой в воскресенье, 6 февраля, утром.

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