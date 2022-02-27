"Украинцы – гордая нация, они будут бороться долго" – Луческу

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, как покинул Украину.

Луческу через Молдову вернулся в родную Румынию и помог вывести семьи игрокам "Динамо".

"Моя жена Нелли и члены семьи, увидев кадры по телевизору, несколько дней умоляли меня вернуться. Я сделал это неохотно, после разговора с президентом клуба и футболистами. Я нахожусь с ними в постоянном контакте, я должен был найти способ увезти их из Киева, особенно игроков с семьями: у многих есть несколько детей.

"У нас были сборы в Испании и в Турции, откуда мы вернулись в субботу и тренировались до четверга. В сложившейся ситуации самым сложным является чувство страха. У меня такого никогда не было.

На базе "Динамо" не было телевидения. Украинское телевидение не хотело тревожить население и не транслировало кадров войны. Информация пришла ко мне от близких из Румынии и от многих друзей по всему миру, даже из Брешии".

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Мы ехали ночью и первые 100 километров скорость не превышала 20 километров в час. Целью было добраться до границы с Молдовой, где мы обнаружили очередь в 5 километров. Мы провели в дороге почти сутки, чтобы преодолеть 500 километров, но это был единственный способ избежать рисков.

Украинцы – гордая нация, они очень привязаны к своей земле. Я могу гарантировать, что они будут бороться и сопротивляться еще долго. Народ России, я уверен, против войны. Я видел кадры с демонстрациями в Москве и Санкт-Петербурге: эту операцию в Украине начал президент Путин, а не народ России. Надеюсь на перемирие и на то, что дипломатия сделает то, что должна. Я не могу дождаться момента, когда вернусь в Киев и возобновлю работу с "Динамо", хотя я и не знаю, когда это произойдет.

Но не говорите мне, что я вернулся в Румынии к нормальной жизни, это в корне неверно. Головой и сердцем я в Киеве, я со своими игроками и со всеми, кто там остался. Я знаю, что тренеры "Шахтера" пытались выехать из Украины поездом через Польшу, но это у них не вышло. Мне повезло больше, но я с ними. И с теми, кто остается в Киеве", – сказал Луческу в комментарии Bresciaoggi.

Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Его соглашение с киевским клубом действует до лета 2024 года. После первой части сезона киевляне находятся на втором месте чемпионата Украины.