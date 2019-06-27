Украина завоевала 3 медали на Европейских играх -2019

Александр Хоцяновский выиграл бронзу в Минске

Вчера в Минске состоялся 6-й день Европейских игр-2019, который принес Украине 3 медали.

"Серебро" выиграла украинская байдарка-двойка Олег Кухарик и Александр Сыромятников. Украинцы заняли второе место в соревнованиях на дистанции 1000 м.

Еще одно "серебро" добыла каноэ-двойка Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок. Представители Украины показали второе время на дистанции 1000 м.

"Бронзу" завоевал борец вольного стиля Александр Хоцяновский. Украинец занял третье место в весовой категории до 125 кг.

По итогам вчерашнего дня Украина с 22-мя медалями идет на 5-м месте в медальном зачете Европейских игр-2019. Украинцев обошла сборная Италии.

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Европейские игры в Минске проходят с 21 по 30 июня. Соревнование стали частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.