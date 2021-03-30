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среда, 31 марта 2021 06:11

Украина выиграла в Казахстана все поединки

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Украина выиграла в Казахстана все поединки
В последний раз команды встречались летом 2009. Фото: Униан

Сегодня сборная Украины в матче отбора к Кубку мира-2022 сыграет свой против команды Казахстана. Это будет пятая встреча команд в истории. Все предыдущие выиграла наша команда.

Впервые Казахстан и Украина встретились в сентябре 2008 года в Алматы. Украина легко открыла счет. Отличился Алексей Белик. Наша команда имела еще несколько возможностей, но не реализовала ни одной. Зато казахи, для которых это был первый официальный матч в европейской группе отбора, сумели сравнять счет. Матч катился к ничьей, когда арбитр назначил штрафной у казахских ворот. Удар Тимощука заблокировала стенка, мяч отскочил к Ротаню и Руслан красивым ударом отправил его в "девятку" - 2:1.

В следующем году в Киеве проблем было куда меньше. Андрей Шевченко открыл счет на 18-ой минуте, а Авдеев на 83-ей отправил мяч в сетку собственных ворот - 2:0.

В следующем отборе к Кубку мира жребий вновь свел эти команды.

Наши убедительно выиграли в Казахстане осенью 2008: Назаренко открыл счет, Шевченко удвоил его. Хозяевам удалось один мяч отыграть, но тот же Назаренко обводным ударом установил окончательный счет - 1:3.

Сергей Назаренко вообще может считаться злым гением Казахстана. В ответном матче летом 2009 гости открыли счет на 17 минуте. Назаренко роскошным ударом со штрафного восстановил равновесие, а на 47-ой минуте забил победный гол - 2:1.

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Сборная Украины лишь раз выиграла прямую путевку на Кубок мира в Германии-2006. Казахстан ни разу в финальную часть не пробивался.

Автор: Юрий Стригун
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