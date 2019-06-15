Украина выиграла молодежный Кубок мира

 
Ексклюзивы
1/5
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 3906
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 252
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 450
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1557
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3168
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3222
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
2 Просмотров: 24669
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7677
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 792
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2637
Фото
Все фото
8
16
10
10
15
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Видео
Все видео
Украина выиграла молодежный Кубок мира
Украина выиграла молодежный Кубок мира
Фьюри и Шварц провели самую забавную дуэль взглядов в истории бокса
Фьюри и Шварц провели самую забавную дуэль взглядов в истории бокса
"Реал" хочет перехватить у "Барселоны" японского "Месси"
"Реал" хочет перехватить у "Барселоны" японского "Месси"
Сборная России Ю-20 пропустила гол от вратаря соперника
Сборная России Ю-20 пропустила гол от вратаря соперника
"Фанаты" "Олимпика" оконфузились на митинге у Дома футбола - эпическое видео
"Фанаты" "Олимпика" оконфузились на митинге у Дома футбола - эпическое видео
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1656
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2997
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5256
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 июня 2019
Просмотров: 405
Екскурсія в Чорнобиль
– Оля першу серію ледь додивилася. А я на половині четвертої виключив. Плакав, коли труни бетоном заливали і цуценят розстрілювали, ...
суббота, 15 июня 2019 21:05

Украина выиграла молодежный Кубок мира

  Комментировать

Украина победила Корею в финале молодежного Кубка мира 3:1. В составе сборной Украины дублем отличился Владислав Супряга. Еще один гол на свой счет записал другой динамовец Георгий Цитаишвили.

Тренер сборной Украины Александр Петраков удивил составом. Обычно в финалах играют все лучшие игроки. Футболисты, которые уже прошли сито группового раунда и плей-офф. Но против Кореи в основе украинцев вышел центральный полузащитник Хахлев и форвард Супряга, которые играли в основном составе только в первых двух матчах. Основные игроки в предыдущих матчах Чех и Сикан остались в запасе. Можно предположить, что таким образом тренерский штаб Украины готовил определенные тактические сюрпризы сопернику.

Автор: ФИФА
  Сборная Украины перед началом игры
Сборная Украины перед началом игры

Из-за удаления в предыдущей игре против Италии вне игры также оказался основной защитник Попов. По ходу игры его отсутствие у своих ворот не ощущалась. Александр Петраков еще раз доказал, что его сборная Украины - это в первую очередь команда, которая сильна именно коллективным действиями.

Александр Петраков удивил составом в финале


Игра началась с пенальти в ворота Лунина. Безкоровайный задел на линии собственной штрафной соперника. Арбитр матча после просмотра видео повтора указал на точку. Лидер Кореи Кан Ин Ли легко переиграл вратаря Украина - 0:1 на самом старте игры.

В этой ситуации было очень важно, чтобы сборная Украины не потеряла контроль над собой после пропущенного быстрого гола на старте матча. Корейцы могли бы попробовать дожать соперника уже в начале игры, но они отошли к своим воротам максимально снижая все возможные риски, рассчитывая только на длинные передачи своего силового форварда О Се Хона.

Действительно, Украине нужно было определенное время, чтобы прийти к себе. Казалось, что украинцы имеют территориальное преимущество, контролируют мяч, но в каких-то моментах до ворот соперника не доходили. Корейцы очень грамотно сушили игру, спокойно количественно защищаясь.

Как неожиданно Украины пропустила гол, так же неожиданно отыгралась. Штрафной в сторону ворот Кореи не нес в себе ничего опасного, но рикошет вывел упряжи на ударную позицию - 1:1.

Забиты в первом тайме голы стали результатом индивидуальных ошибок игроков

Украина по инерции владела инициативой к концу первого тайма, но особой опасности до окончания первого тайма не было. В общем, за весь первый тайм соперники нанесли только 3 удара на двоих по воротам соперника. Игра проходила больше в позиционной и тактической борьбе. Каждая из команд не хотела рисковать.

Вторая половина игры стала совсем другой. Командам фактически нужно было начинать все с начала. Корея была более активной, атакуя позиционно, но без дивидендов. В противоположность этому Украина снова забила. Рикошет от защитника Кореи вывел Супрягу на ворота. Владислав не оставил шансов голкиперу соперника -2:1.

После пропущенного гола корейцам нужно было что-то серьезно менять в своей игре. Позиционная игра и банальные навесы ни к чему не приводили. Всю борьбу на свою половине поле украинцы выигрывали. Абсолютно засушив игру соперника. При этом сами пытались выходить в быстрые атаки. Скорее Украина была ближе к третьему голу, чем Корея к тому, чтобы отыграться.

Корея за весь матч создала только один момент у ворот Лунина


Мог на помощь Корее прийти угловой, но Лунин спас сборную Украины переведя удар в каркас ворот. Кроме этого соперник Украины не смог за весь матч стоворить хоть что-то серьезное у ворот украинцев.

В нужный момент Петраков освежил игру команды, сменив героев финала Супрягу и опорника Хахьова на свежих Сикана и Чеха. Что позволило держать довольно высокий темп игры. Сикан постоянно держал в напряжении защиту соперника, а Чех цементировал середину поля.

Игра скорее приобрела нервный окрас. Украинцы откровенно прижались к своим воротам в последние 10 минут, что позволило сопернику сбиться в банальный навал. К счастью, длинные передачи не несли в себе никакой угрозы. Только случай мог помочь Корее сравнять счет, но футбольная фортуна была на стороне Украины. В самом конце игры Цитаишвили на индивидуальном мастерстве поставил точку в матче 3:1. Украина впервые в своей истории выигрывает молодежный Кубок мира.

Автор: ФИФА
  Цитаишвили поставил точку в матче
Цитаишвили поставил точку в матче

В общем, Украина вполне справедливо выиграла в финальном матче. Подопечные Петракова выглядели сильнее соперника за исключением первых 15 минут. Также, в течение турнира сборная Украины в каждой игре доказывала собственной игрой преимущество над соперником. Особенностью этой команды является рациональное построение игры. Сборная Ю-20 играла на протяжении всего турнира взрослый футбол.

Автор: google.co.uk
  Украина - победитель молодежного Кубка мира
Украина - победитель молодежного Кубка мира

На протяжении всего турнира Украина имела поддержку в Польше. На матчах сборной собирались украинские работники. Ни одна из других сборных, по исключение хозяев поляков, не имели такой поддержки на турнире.

Украина - Корея 3: 1

Голы: Супряга 34, Супряга 52, Цитаишвили 89 - Ли Канг Ин 5 (пен.)

Украина: Лунин - Конопля,Сафронов, Бондарь, Безкоровайный, Корниенко - Дрышлюк, Хахлев (Чех 56), - Цитаишвили, Булеца (Кащук 89) - Супряга (Сикан 63)

Корея Г. Ли, Кванг, Хван И Хен, Джаек Ли, Джисол Ли, Х. Ким, Д. Ким, К. Ли, Чо (Чжон 63), Д. Чоу (К.Х.Ли 80), С. Ким (Вон-Сан 46), Ох Се Хун

Предупреждение: Конопля 86 - Х. Ким 33, Джаек "Ли 56, О Се Хун 78

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЕФА открыл дело против сборной Украины

В матче за 3 место Эквадор победил Италию 1:0 и стал бронзовым призером молодежного мундиаля.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина выиграла молодежный Кубок мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

Увидел свет первый украинский мультсериал

Социальная реклама вдохновила Курта Кобейна на название альбома

Премьера мультфильма "Король Лев"

Мороженое называли "пирог эскимоса"

Дело Онищенка: депутат-беглец три года скрывается за границей

Герой романа имел в себе 24 личности и прототип в реальной жизни

Самое читаемое
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 14 Просмотров: 28521
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
 1 Просмотров: 27055
&quot;Скоро будет порно&quot; - Потап показал полностью обнаженную Каменских
"Скоро будет порно" - Потап показал полностью обнаженную Каменских
4
 Просмотров: 22590
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
9
 Просмотров: 21979
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 20970
Спорт
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
8
 Просмотров: 2809
"Динамо" может потерять последнего бразильца
"Динамо" может потерять последнего бразильца Просмотров: 522
Роналду подозревают в изнасиловании
Роналду подозревают в изнасиловании Просмотров: 432
В России жестоко убили жену известного хоккеиста
В России жестоко убили жену известного хоккеиста Просмотров: 2907
Усик стал вторым в рейтинге лучших чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю
Усик стал вторым в рейтинге лучших чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю Просмотров: 261
Больше всего комментируют
27
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
23
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
14
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом
10
РФ присоединила аннексированный Крым к своей железной дороге
6
Сравняют с землей: какими будут последствия силового освобождения Донбасса
Голосов: 504
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua