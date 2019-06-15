Украина выиграла молодежный Кубок мира

Украина победила Корею в финале молодежного Кубка мира 3:1. В составе сборной Украины дублем отличился Владислав Супряга. Еще один гол на свой счет записал другой динамовец Георгий Цитаишвили.

Тренер сборной Украины Александр Петраков удивил составом. Обычно в финалах играют все лучшие игроки. Футболисты, которые уже прошли сито группового раунда и плей-офф. Но против Кореи в основе украинцев вышел центральный полузащитник Хахлев и форвард Супряга, которые играли в основном составе только в первых двух матчах. Основные игроки в предыдущих матчах Чех и Сикан остались в запасе. Можно предположить, что таким образом тренерский штаб Украины готовил определенные тактические сюрпризы сопернику.

Автор: ФИФА Сборная Украины перед началом игры

Из-за удаления в предыдущей игре против Италии вне игры также оказался основной защитник Попов. По ходу игры его отсутствие у своих ворот не ощущалась. Александр Петраков еще раз доказал, что его сборная Украины - это в первую очередь команда, которая сильна именно коллективным действиями.

Александр Петраков удивил составом в финале



Игра началась с пенальти в ворота Лунина. Безкоровайный задел на линии собственной штрафной соперника. Арбитр матча после просмотра видео повтора указал на точку. Лидер Кореи Кан Ин Ли легко переиграл вратаря Украина - 0:1 на самом старте игры.

В этой ситуации было очень важно, чтобы сборная Украины не потеряла контроль над собой после пропущенного быстрого гола на старте матча. Корейцы могли бы попробовать дожать соперника уже в начале игры, но они отошли к своим воротам максимально снижая все возможные риски, рассчитывая только на длинные передачи своего силового форварда О Се Хона.

Действительно, Украине нужно было определенное время, чтобы прийти к себе. Казалось, что украинцы имеют территориальное преимущество, контролируют мяч, но в каких-то моментах до ворот соперника не доходили. Корейцы очень грамотно сушили игру, спокойно количественно защищаясь.

Как неожиданно Украины пропустила гол, так же неожиданно отыгралась. Штрафной в сторону ворот Кореи не нес в себе ничего опасного, но рикошет вывел упряжи на ударную позицию - 1:1.

Забиты в первом тайме голы стали результатом индивидуальных ошибок игроков

Украина по инерции владела инициативой к концу первого тайма, но особой опасности до окончания первого тайма не было. В общем, за весь первый тайм соперники нанесли только 3 удара на двоих по воротам соперника. Игра проходила больше в позиционной и тактической борьбе. Каждая из команд не хотела рисковать.

Вторая половина игры стала совсем другой. Командам фактически нужно было начинать все с начала. Корея была более активной, атакуя позиционно, но без дивидендов. В противоположность этому Украина снова забила. Рикошет от защитника Кореи вывел Супрягу на ворота. Владислав не оставил шансов голкиперу соперника -2:1.

После пропущенного гола корейцам нужно было что-то серьезно менять в своей игре. Позиционная игра и банальные навесы ни к чему не приводили. Всю борьбу на свою половине поле украинцы выигрывали. Абсолютно засушив игру соперника. При этом сами пытались выходить в быстрые атаки. Скорее Украина была ближе к третьему голу, чем Корея к тому, чтобы отыграться.

Корея за весь матч создала только один момент у ворот Лунина



Мог на помощь Корее прийти угловой, но Лунин спас сборную Украины переведя удар в каркас ворот. Кроме этого соперник Украины не смог за весь матч стоворить хоть что-то серьезное у ворот украинцев.

В нужный момент Петраков освежил игру команды, сменив героев финала Супрягу и опорника Хахьова на свежих Сикана и Чеха. Что позволило держать довольно высокий темп игры. Сикан постоянно держал в напряжении защиту соперника, а Чех цементировал середину поля.

Игра скорее приобрела нервный окрас. Украинцы откровенно прижались к своим воротам в последние 10 минут, что позволило сопернику сбиться в банальный навал. К счастью, длинные передачи не несли в себе никакой угрозы. Только случай мог помочь Корее сравнять счет, но футбольная фортуна была на стороне Украины. В самом конце игры Цитаишвили на индивидуальном мастерстве поставил точку в матче 3:1. Украина впервые в своей истории выигрывает молодежный Кубок мира.

Автор: ФИФА Цитаишвили поставил точку в матче

В общем, Украина вполне справедливо выиграла в финальном матче. Подопечные Петракова выглядели сильнее соперника за исключением первых 15 минут. Также, в течение турнира сборная Украины в каждой игре доказывала собственной игрой преимущество над соперником. Особенностью этой команды является рациональное построение игры. Сборная Ю-20 играла на протяжении всего турнира взрослый футбол.

Автор: google.co.uk Украина - победитель молодежного Кубка мира

На протяжении всего турнира Украина имела поддержку в Польше. На матчах сборной собирались украинские работники. Ни одна из других сборных, по исключение хозяев поляков, не имели такой поддержки на турнире.

Украина - Корея 3: 1

Голы: Супряга 34, Супряга 52, Цитаишвили 89 - Ли Канг Ин 5 (пен.)

Украина: Лунин - Конопля,Сафронов, Бондарь, Безкоровайный, Корниенко - Дрышлюк, Хахлев (Чех 56), - Цитаишвили, Булеца (Кащук 89) - Супряга (Сикан 63)

Корея Г. Ли, Кванг, Хван И Хен, Джаек Ли, Джисол Ли, Х. Ким, Д. Ким, К. Ли, Чо (Чжон 63), Д. Чоу (К.Х.Ли 80), С. Ким (Вон-Сан 46), Ох Се Хун

Предупреждение: Конопля 86 - Х. Ким 33, Джаек "Ли 56, О Се Хун 78

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В матче за 3 место Эквадор победил Италию 1:0 и стал бронзовым призером молодежного мундиаля.