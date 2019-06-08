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суббота, 08 июня 2019 00:18

Украина втоптала Сербию в газон - 5:0

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Украина втоптала Сербию в газон - 5:0
Этот матч претендует на звание лучшего в истории сборной

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко уничтожила во Львове сборную Сербии - 5:0. Дублями отличились Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка. Еще один мяч на счету Романа Яремчука.

Сборная Сербии смогла проявить себя в отрезке между 10 и 20 минутами и в конце первого тайма. Остальное время на поле тотально доминировала сборная Украины. Соперник бросил играть сразу после третьего пропущенного мяча и ждал только финального свистка.

Украина показала такое движение и такую ​​работу с мячом, что сербские звезды на фоне наших ребят выглядели статистами. Наши легко находили свободные зоны и доставляли туда мяч. Остальные были делом техники. В определенные отрезки матча сербов было откровенно жалко.

Особенно удачно сыграл наш правый фланг. Цыганков и Караваев делали с хвалеными Коларовым и Костичем, что хотели. Сербы так и не приспособились к прострелам Караваева. Он давал мяч между линиями, а Цыганков и Яремчук элементарно замыкали их. Сербы для чего-то стерегли ближнюю штангу.

Если дело пойдет так и дальше, то Андрей Ярмоленко в этой сборной сможет мечтать только о выходе на замену. Стоит отдать должное Шевченко. Время, отведенное на подготовку, он использовал на все 100%. На фоне наших скоростей сербы выглядели статистами, которые приехали доигрывать последний матч сезона.

Евгений Коноплянка имеет для своих сторонников две новости. Первая - он, к сожалению, потерял свою космическую скорость. Вторая - его знаменитый точный удар в дальний угол всегда при нем. Вратарь сербов сегодня имел возможность лишний раз в этом убедиться.

Голы:
1:0 - 26 Цыганков, 2:0 - 28 Цыганков, 3:0 - 46 Коноплянка, 4:0 - 59 Яремчук, 5:0 - 75 Коноплянка.


Украина - Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Малиновский, Степаненко (Шепелев, 72), Цыганков, Коноплянка (Коваленко, 76), Зинченко, Яремчук (Кравец, 67).


Сербия - Дмитриевич, Миленкович, Коларов, Спайич, Гачинович Костич, Тадич, Максимович, Ляйич (Фейса, 59), Йович (Лазович, 72), Прийович (Митрович, 53).


предупреждение:
Миленкович (22), Спайич (32).

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Следующую игру Украина сыграет 10 июня во Львове против сборной Люксембурга

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