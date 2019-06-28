Украина вернулась на 4-е место в медальном зачете Европейских игр по итогам четверга

Юлия Хавалджи в финале уступила сопернице с Швеции

Сборная Украины, представляющая страну на Европейских играх в Минске, вернулась на 4 позицию в общем медальном зачете.

Первая медаль четверга — и сразу золотая. Байдарка-двойка Марии Повх и Людмилы Куликовской обошла всех на дистанции в 200 метров. Второе золото подоспело к вечеру усилиями Анны Соловей, новоиспеченной чемпионки Европейскийх игор в велотреке.

Серебряной медалью отметилась Юлия Хавалджи, отметившись в женской борьбе до 53 килограмм. Еще одну медаль в борьбе заслужила Алла Черкасова — бронза в весовой категории до 68 килограмм.

А Гор Оганесян пополнил число бронзовых наград, выиграв медаль в борьбе до 65 килограмм.

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Европейские игры стартовали 21 июня и продлятся до конца недели. Соревнования стали частью отбора на Олимпийские игры, которые в следующем году пройдут в Токио