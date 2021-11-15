Украина в первый и последний раз обыграла Францию

Ярмоленко с пенальти сделал счет - 2:0. Фото: East News

15 ноября 2013 года сборная Украины сыграла самый памятный стыковой матч за право поехать на Кубок мира-2014. В Киеве наша команда принимала сборную Франции. В своих группах отбора Украина и Франция заняли вторые места и сошлись в стыковой дуэли за право поехать на Кубок мира в Бразилию.

Первый матч в Киеве мы выиграли – 2:0. На 62 минуте Роман Зозуля сразился за мяч у линии аута, разыграл быструю комбинацию со Степаненко и Эдмаром, вышел один на один с Лёрисом и пробил голкипера сильным ударом в упор - 1:0. На 80 минуте Зозуля убежал от Кошельны, но Лоран вставил ногу в момент покушения и свалил Романа на землю. Пенальти реализовал Андрей Ярмоленко – 2:0.

Впоследствии Роман Безус разогнал красивую атаку, когда три украинца выходили на одного защитника, но вместо того, чтобы отдать на Селезнева, Безус покатил на Ярмоленко и этот пас перехватил защитник.

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Через 4 дня Франция взяла убедительный реванш – 3:0. Не обошлось без судейской ошибки, когда арбитр выгнал с поля Хачериди за якобы фол против Франка Рибери. Это была последняя неудачная попытка Украины пройти стыковые матчи. В следующий раз наша команда одолела Словению в отборе к Евро-2016.