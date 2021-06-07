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понедельник, 07 июня 2021 21:20

Украина уверенно победила Кипр в последнем матче перед Евро

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Украина уверенно победила Кипр в последнем матче перед Евро
Украина пробила сразу два пенальти. Фото: ua-football

Сборная Украины по футболу в последнем товарищеском матче перед Евро-2020 победила в Харькове сборную Кипра - 4:0. Отличились Андрей Ярмоленко (дважды), Александр Зинченко и Роман Яремчук.

Наша команда сразу предложила сопернику высокий темп и начала создавать голевые моменты. Лишь Роман Яремчук должен был забивать трижды, но уверенно сыграл голкипер гостей. Впрочем, на 37-ой минуте он не смог парировать удар Андрея Ярмоленко с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен за фол против Александра Зубкова, который выходил один на один. При этом защитник киприотов еще и увидел перед собой красную карточку за фол последней надежды.

А на 45 минуте защитник Кипра сыграл рукой в ​​штрафной и арбитр назначил еще один пенальти. Зинченко пробил точно под штангу - 2:0.

Во второй половине игры избиение продолжалось. Яремчук замкнул роскошную комбинацию ударом в пустые ворота - 3:0, а Ярмоленко стал автором забитого мяча после рикошета - 4:0.

Сразу после этого наши тренеры провели многочисленные замены, но счет больше не изменился.

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Сборная Украины отправляется в Бухарест, где будет базироваться на Евро. В воскресенье, 13 июня, наши игроки попытаются одержать свою вторую победу на турнире в матче против Нидерландов. На прошлом чемпионате наша сборная проиграла все три поединка.

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