Украина увеличила отрыв от Турции в таблице коэффициентов УЕФА

"Александрия" Владимир Шаран набрала уже 3 очка в группе Лиги Европы. Фото: из открытых источников.

Набранные очки украинских клубов в еврокубках помогли удержать позиции в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Ничейные результаты украинских клубов ( "Шахтер", "Динамо", "Александрия") на арене в рамках 4-го тура добавили стране три очка (0,6 балла) в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает "Футбол 24"

Украина продолжает находиться на 10-й строчке, имея в активе 33,100 балла. Ближайшие наши преследователи - Турция, которая получила два очка (31,800). На 9-й строчке расположились Нидерланды, которые по итогам последней недели набрали 5 очков и оторвались от Украины, имея 34,150 балла.

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Десятая ступень дает право на два представителя в Лиге Чемпионов (одного в групповом раунде, одного во втором квалификационном), одного в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и два в Лиге конференций (одного в третьем квалификационном раунде и один во втором).