Украина уступила во втором матче подряд на Евро-2020 по гандболу

Подопечные Сергея Бебешко уступили во втором матче подряд. Фото из открытых источников

Сборная Украины по гандболу провела матч второго тура предварительного раунда чемпионата Европы-2020. В Вене команда Сергея Бебешко уступила Австрии – 30:34.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе австрийцев – 18:17. Во второй половине встречи на площадке также была равная борьба. В концовке поединка Австрия сделала рывок 4:0 и одержала вторую победу на турнире.

Это второе поражение сборной Украины на Евро-2020. В первом туре украинцы с разницей в один мяч уступили Северной Македонии, пишет "Спортарена".

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14 января сборная Украины сыграет против Чехии. Начало поединка в 21:30 по киевскому времени.