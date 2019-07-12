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пятница, 12 июля 2019 10:00

Украина уступила США в финале Универсиады

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Украина уступила США в финале Универсиады
Подопечные Виталия Степанковского остановились в шаге от победы на Универсиаде

Сборная Украины по баскетболу заняла второе место на Универсиаде-2019, которая проходит в Неаполе.

В финале команда Виталия Степановского уступила главному фавориту турнира - сборной США.

Игроки сборной США, которые вскоре, возможно, усилят клубы НБА, с комфортным преимуществом вели весь поединок, победив со счетом 85:63.

Универсиада-2019. Футбол. финал

США - Украина - 85:63

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Для сборной Украины эта серебряная медаль вторая в истории Универсиад. В 2005 году сборная Украины также стала второй. Тогда наша сборная также уступила США

https://sport.ua
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