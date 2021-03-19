"Украина стала заложником недоразумения" - в УАФ не согласны с решение суда Лозанны

Команда Андрея Шевченко покинула дивизион А Лиги наций. Фото: REUTERS

Украинская ассоциация футобла (УАФ) не согласна с решением суда Лозанны по присуждению технического поражения в матче Лиги наций против Швейцарии.

19 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял сторону УЕФА по делу против УАФ.

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"Технический результат этого поединка остается в силе. Но позиция Украинской ассоциации футбола неизменна: национальная сборная была готова к матчу, а УАФ выполнила все требования для участия команды в этом поединке. Кстати, это подтверждает и Спортивный арбитражный суд, который в своем решении отметил: "Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт не действовал в соответствии с протоколом или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от Covid-19. Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не винове, а оказался еще одной случайной жертвой пандемии Covid-19".

Верим, что это недоразумение, заложниками которого стала главная команда Украины, только придаст нашим футболистам спортивной злости перед важными матчами отбора к Кубку мира - 2022", - заявляет УАФ.

Матч 6-го тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной не состоялся из-за вспышки коронавируса в команде Андрея Шевченко. Главный врач кантона Люцерн запретил проведение поединка. УЕФА засчитал Украине техническое поражение со счетом 3:0. Украина пыталась обжаловать это решение в апелляционном суде, но проиграла. После присуждения технического поражения Украина оказалась на последнем, 4-м месте в своей группе Лиги наций и вылетела в дивизион В. Украинцам нужно было не проиграть матч в Люцерне для сохранения места в дивизионе А. 26 марта команда Андрея Шевченко начнет отбор к Кубку мира - 2022. Первым соперником украинцев будет сборная Франции. Игра состоится в Париже. Начало матча в 21:45.