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вторник, 10 сентября 2019 20:52

Украина спасла игру с Нигерией

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Украина спасла игру с Нигерией

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины по футболу после 10-летнего перерыва возвращается в Днепр. В этом городе будет сыграно товарищеский матч со сборной Нигерии.

Стал известен стартовый состав нашей команды. Как и обещал главный тренер Андрей Шевченко он дал поиграть тем, кто не играл три дня назад в Вильнюсе.

Украина: Лунин - Соболь, Матвиенко, Бурда, Караваев - Малиновский, Зинченко, Коваленко - Цыганков, Ярмоленко - Мораес.

Игра началась!

3 мин. Соболь подключился к атаке, но не сумел выполнить точную подачу в штрафную.

4 хв. А вот первая атака Нигерии завершилась голом. Проход по флангу Ивоби, прострел в центр и Арибо открывает счет! - 0:1

6 мин. Резко начали нигерийцы! Еще один опасный момент. Выход один на один и удар в упор. Слава Богу Лунин парировал!

10 мин. Чуквезе возит Соболя, как ему хочется!

11 мин. Украинцы наконец ответили, но никто не замкнул прострел Караваева.

12 мин. Ох и игра! Мораес вышел один на один, но вратарь опередил форварда на долю секунды!

18 мин. Игра постепенно переходит в позиционную.

20 мин. Обрезался Ярмоленко, но соперник поскользнулся и опасная атака сорвалась.

24 мин. Ого! Еще один выход нигерийцев один на один и удар головой в упор. Лунин - красавец.

27 мин. Хоть что-то. Цыганков прошел по флангу, но Мораес сегодня никак не успевает замкнуть!

29 мин. Мораес сорвал перспективную атаку неточным пасом на Ярмоленко.

32 мин. Ивоби прошел пол поля, но утонул на берегу: ни паса, ни удара.

34 мин. Пенальти в наши ворота. Караваев сбил нападающего. Лунин не дотянулся - 0:2

29 мин. Мораес сорвал перспективную атаку неточным пасом на Ярмоленко.

32 мин. Ивоби прошел пол поля, но утонул на берегу: ни паса, ни удара.

34 мин. Пенальти в наши ворота. Караваев сбил нападающего. Лунин не дотянулся до удара Осимхена - 0:2

35 мин. Яремчук переодевается. Мораес, похоже, уже наигрался. Повреждение у экс-бразильца.

43 мин. Два подряд удара Цыганкова и два подряд сейвы вратаря Узохо!

Все, перерыв. Несмотря на счет все, якобы, неплохо, только Цыганков категорически сегодня не успевает.

Игра возобновилась.

48 мин. Фух! Обрезался Цыганков, впоследствии не попал по мячу Лунин, и едва нигерийцы не забили третий. Украинцы побежали создавать угрозы в ответ, но нашим не хватает последнего паса.

51 мин. Бурда красиво и чисто отобрал мяч в Осимхена и сорвал атаку Нигерии.

52. мин. И тут же Никита едва не привез пенальти. Судья пожалел.

54. мин Лунин опережает Осимхена и срывает выход один на один.

55 мин. Вот так !!! Зинченко отдал на Ярмоленко, а тот не смог выдать точный пас на двух свободных игроков. Лучшая наша возможность за игру!

57 мин. Замена. Марлос вместо Ярмоленко.

60 мин. Малиновский опасно бил со штрафного. Узохо не зевает.

65 мин. Еще одна замена. Буяльский вместо Коваленко.

67 мин. Буяльский вышел на замену и начал "динамовскую" игру - назад ближнему.

71. мин. Шепелев и Коноплянка меняют Малиновского и Цыганкова.

75 мин. Успокаивается игра. Команды привыкают к результату на табло.

77. мин. Наконец. Зинченко открылся под пас Караваева и точно бьет в ближний угол - 1:2.

78 мин. И тут же Яремчук сравнивает счет – 2:2.

Так за две минуты украинцы перевернули игру. Правда, Яремчуку мяч попал в руку после рикошета от защитника и имел судья основания отменять гол.

87 мин. Нигерийцы разозлились. Активно идут в отбор африканцы.

89 мин. Коноплянку сбивают. Штрафной.

Ух !!! Перекинул стенку Евгений, но Узохо напомнил о себе великолепным сейвом.

90 + 1 Лунин выручил после удара в дальний угол.

Яремчук забивает третий, но за миг до гола судьи фиксируют офсайд у Коноплянки.

Все, ничья - 2:2.

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Неплохой спарринг. В первом тайме нигерийцы выглядели монстрами, а во втором украинцы дожали их.

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