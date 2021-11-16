Украина сломала Боснию во втором тайме и вышла в стыковые матчи

Во Львове команды разошлись миром. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины сыграет едва ли не самый главный матч сезона в гостях против сборной Боснии и Герцеговины.

Украину устраивает только победа, чтобы поехать на Мундиаль, но не все зависит от нас.

Есть три варианта:

1. Финляндия побеждает Францию. В таком случае Украину ничто не спасает, финны займут второе место и выйдут в плей-офф квалификации Кубка мира.

2. Финляндия играет вничью с Францией. В таком случае у финнов будет 12 очков, так что при нашей победе все будет решаться по дополнительным показателям. Напомним, что в квалификации Кубка мира при равенстве очков преимущество в турнирной таблице определяется по следующим критериям: разница мячей, забитые, личные встречи (очки, разница мячей, забитые), рейтинг фейр-плей, жребий.

У финнов будет +2 и определенное количество забитых, в зависимости от результата матча с Францией. Украине достаточно иметь лучшую разницу благодаря победе над Боснией в 2 мяча или больше, при победе в 1 мяч нужно иметь не меньшее количество забитых, чем Суоми, тогда мы обойдем финнов по личным встречам.

3. Самый надежный вариант – поражение Финляндии и победа Украины, тогда мы обойдем Суоми по очкам и не придется считать дополнительные показатели.

Словом, всех ждет сегодня адский вечерок.

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Тренеры объявили стартовые составы команд. У нас одна неожиданность — место в воротах займет Георгий Бущан, хотя все ждали Андрея Пятова. У боснийцев — полностью экспериментальный состав во главе с экс-вратарем "Зари" Николой Василем.

Украина: Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

Запасные: Пятов, Ризнык, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев.

Босния и Герцеговина: Василь, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Гояк, Хаджиахметович, Стеванович, Демирович, Менало.

Запасные: Шехич, Чивич, Пирич, Йовичич, Саничанин, Крунич, Превляк, Кодро, Цимирот, Зилькич, Ципетич, Налич.

Звучат гимны стран.

Игра года началась!

2 мин. Наши попытались сходить в атаку, но даже до штрафной не дошли.

6 мин. Ох!! Малиновскому дали пробить, изо всех сил ударил Руслан, но не попал игрок "Аталанты".

8 мин. Дали опасно пройти по правому флангу Стевановичу, но прострел пошел в никуда.

11 мин. Наши больше с мячом, но пока без дивидендов.

13 мин. Зинченко приложился с левой. Снова не попадает в угол.

16 мин. Цыганков падает в штрафной гостей, но арбитр Матео Лаос свистеть не хочет.

19 мин. Не могут наши вырваться из-под прессинга хозяев. Теряются на второй-третьей передаче.

20 мин. Прострел Соболя чудом не замыкает Яремчук. На повторе видно, как убирал ногу Роман, боясь столкновения с голкипером.

В параллельном матче так же без голов.

25 мин. Яремчук с угла штрафной бил, но Василь не дал себя обыграть. Это был момент!

27 мин. Демирович чуть не опрокинул Бущана. Пронесло.

28 мин. Ярмоленко бьет и не попадает. Снова заколдованные ворота?

32 мин. Уже начинаем волноваться, потому что нет спасительного гола.

В параллельном матче все без изменений.

35 мин. В какой-то примитивный футбол увязались наши. Не могут за мяч зацепиться.

38 мин. Совершенно перестали возникать моменты у ворот Боснии. Вышел пыл у наших.

41 мин. Пока не наиграли наши голы. С Болгарией все выглядело гораздо перспективнее.

43 мин. Абы как начали играть. Ярмоленко сделал очень высокий навес. Цыганков никогда в жизни такой передачи не достанет.

45 мин. Ох! Повезло нам! После углового пробивал Хаджикадунич, но Бущанище потащил, а затем Забарный вынес подальше.

Перерыв. Позорная игра, честно говоря. Непонятно, за счет чего мы собираемся побеждать.

46 мин. Без замен у Петракова. Удивительно.

47 мин. Тимчик прострелил, но как-то обреченно. Как и последовавший удар Малиновского.

49 мин. Я совсем не понимаю, куда делась та божественная игра, которая была с Болгарией?

52 мин. Российский комментатор говорит, что Украина играет закомплексованно и без вымысла. Горько, но верно.

54 мин. Боснийцы играют интереснее, ей-богу!

55 мин. Две передачи не могут связать подопечные Петракова. Ни одного углового, ни одного штрафного не заработали.

58 мин. Зинченко забивает наконец!!! После прострела Ярмоленко забивает Зинченко в пустые ворота! 1:0!

В параллельном матче нули.

63 мин. Малиновский ударил правой, но не попал. Замена у нас в это время. Вместо Соболя вышел шапаренко. У владельцев пошли последние резервы. Крунич и Цимирот.

65 мин. Демирович и Забарный получили по желтой карточке. Мини толкотню устроили соперники.

Карим Бензема забивает Финляндии на 67-й минуте. 0:1 в Хельсинки. Вот поворот!

70 мин. Пошли пожары в нашей штрафной площадке. Ярмоленко успевает вынести мяч.

71 мин. Превляк и Налич выходят у соперника.

74 мин. Ахмедходжич опасно пробивал с линии вратарской и парировал Бущан.

75 мин. Довбик и Зубков сменили Яремчука и Цыганкова.

76 мин. Ох. Крунич бил через себя и Бущан снова спасает. Между тем, Мбаппе снова забивает Финляндии и тот матч уже можно не смотреть.

79 мин. ГОЛ!!! Довбик!! Ну кто же еще!! Красиво ушел от офсайда и не сближаясь с Василем ударом под ближнюю штангу делает счет. 2:0 в нашу пользу.

82 мин. Сидорчук и Караваев выходят вместо Ярмоленко и Малиновского.

85 мин. Сидорчук бил издали после розыгрыша углового, но дальние удары у нас сегодня не идут.

88 мин. Довбик! Обвел защитника, затем обвел голкипера и попал в одинокого защитника на линии ворот! Ну как да!

Все! Мы вышли в стыковые матчи!!!

Сборная Украины второй кряду отборочный цикл прошла без поражений. Теперь 26 ноября мы узнаем имена наших последующих соперников. Наша команда будет несеяна во время жеребьевки. Стыковые матчи будут сыграны в марте.