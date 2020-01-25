Украина провалила смешанную эстафету в Поклюке

Артем Тищенко похоронил надежды сборной Украины

Сборная Украины по биатлону провалила смешанную эстафету в словенском Поклюке. Украинцы пришли только десятыми. Победу одержала сборная Франции, вторыми были норвежцы, третьими - немцы.

Украина потеряла все шансы еще на первом этапе. Артем Тищенко вышел из второй стрельбы десятым, но просто шел пешком дистанцией и пришел только девятнадцатым. Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидгрушная совместными усилиями смогли подтянуть Украину на 10 место.

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Завтра в Поклюке пройдут гонки с массового старта. По Украине бежать. В женской гонке бежать Елена Пидгрушная и Юлия Джима. Дмитрий Пидручный пропустит эту гонку. Такое решение принял тренерский штаб.