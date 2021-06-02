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четверг, 03 июня 2021 06:11

Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом

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Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Сергей Сидорчук не смог помешать Ирландии победить. Фото: Reuters

Сегодня в Днепре сборная Украины проведет один из последних контрольных поединков перед Евро-2020. Соперником будет сборная Северной Ирландии.

Команды встречались на прошлой Евро. Матч второго тура проходил в Лионе. Североирландцы сразу завладели инициативой и уже на 4 -й минуте Андрей Пятов парировал мощный удар соперника. Почти сразу пошел сильный дождь. В "британскую" погоду наша команда сбилась на примитивную декабря бей-беги. Самым опасным моментом в Украины был удар Сергея Сидорчука в первом тайме, когда мяч попал в неприжатую руку защитника островитян. Однако чешский арбитр пенальти не поставил.

В начале второго тайма североирландцы открыли счет. Евгений Хачериди не углядел за Маколи и тот отправил мяч головой в дальний угол - 0:1.

Украинцы бросились отыгрываться, но ни одного момента не создали. Зато соперники дождались 96-ой минуты и Макгинн добил мяч в ворота Пятова - 0:2.

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На Евро-2016 Украина проиграла все три поединка. Мы уступили сборной Германии - 0:2, Северной Ирландии - 0:2 и Польши - 0:1. Украинцы первыми вылетели из турнира.

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