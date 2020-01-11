Украина пришла шестой в женской биатлонной эстафете

Елена Пидгрушная ни разу не ошиблась в стрельбе на своем этапе

Шестое место в эстафете завоевала женская сборная Украины по биатлону. Украинки плохо стартовали, но затем смогли вернуться в борьбу. Победу праздновали биатлонистки Норвегии. Другими пришли шведки, третьими - француженки.

На первом этапе за сборную Украины бежала Анастасия Меркушина. Она хорошо отстреляла лежку, но пошла на штрафной круг на стойке. Ход в Меркушиной тоже выдался не слишком быстрым. В итоге Анастасия передала эстафету лишь семнадцатое.

Наибольший рывок совершила Валентина Семеренко

На втором этапе Юлия Джима улучшила ситуацию. Она использовала только один дополнительный патрон и несмотря на невысокую скорость сумела прийти на финиш одиннадцатой.

Наибольший рывок совершила Валентина Семеренко. Валя использовала два дополнительных патрона на лежке и чисто отстреляла на стойке и передала эстафету шестой.

Елена Пидгрушная несмотря на чистую стрельбу не смогла улучшить результат сборной.

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Через час на старт эстафеты выйдут мужчины. Сборная Украины бежать без своего лидера Дмитрия Пидручного.