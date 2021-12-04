Украина пришла пятой в биатлонной эстафете

Братья Бе задают тон в сборной Норвегии. Фото: Reuters

Сегодня, 4 декабря, на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде состоялась мужская эстафета. Сборная Украины финишировала пятой.

Украину представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко.

Первый этап сборная Украины закончила на 7-й позиции, Артем Прима передал эстафету с отставанием в 27 секунд.

После второго этапа сборная Украины поднялась на вторую позицию, Дмитрий Пидручный показав второй лыжный ход сократил отставание от первого места до 4 секунд.

На второй стрельбе третьего этапа Богдан Цымбал ушел на штрафной круг и передал эстафету 6-м с отставанием в 1 минуту 20 секунд.

Антон Дудченко финишировал 5-м, сумев опередить Доминика Виндиша из Италии.

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Накануне состоялась женская гонка преследования, которую выиграла Марта Ройселанд из Норвегии. Украинка Юлия Джима финишировала на 14-ом месте.