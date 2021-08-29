Украина получила две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио

Оксана Зубковская завоевала "золото" на Паралимпиаде. Фото: PARALYMPIC

Украинские спортсмены в воскресенье, 29 августа, завоевали две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио.

40-летняя легкоатлетка Оксана Зубковская взяла первое место в прыжках в длину. Вот уже 13 лет она является рекордсменкой. Женщина выиграла "золото" в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

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Еще одну золотую медаль завоевал Роман Полянский в академической гребле на 2 тыс. м. Это второе паралимпийское "золото" в его спортивной карьере. В Рио-2016 он также занял первое место.

Всего Украина выиграла 36 медалей: 10 золотых, 17 серебряных и девять бронзовых.

25 августа украинские спортсмены завоевали первые медали на Паралимпиаде в Токио. Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала первую золотую медаль в заплыве на 50 м вольным стилем. Первое "серебро" для Украины выиграл пловец Антон Коль. Алексей Вирченко также стал серебряным призером на дистанции 100 м баттерфляем. Пловец Максим Крипак - второй в заплыве на 50 м вольным стилем.