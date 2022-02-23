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среда, 23 февраля 2022 10:54

Украина получила 20 лицензий на Параолимпийские игры-2022

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Украина получила 20 лицензий на Параолимпийские игры-2022
Паралимпийская сборная Украины. Фото: instagram.com/ukraineparadeaflympic

Спортсмены параолимпийской сборной команды Украины планируют принять участие в лыжных гонках и биатлоне на Параолимпиаде-2022.

В составе украинской команды по зимним видам спорта 29 атлетов, среди которых 20 спортсменов-параолимпийцев и девять спортсменов-лидеров (гайдов), сообщает сайт Национального комитета спорта инвалидов Украины.

13 из них с поражениями опорно-двигательного аппарата, семеро - с нарушениями зрения. Среди спортсменов-параолимпийцев - восемь женщин и 12 мужчин.

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В состав сборной команды вошли: Виталий Лукьяненко, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Александра Кононова, Ирина Буй, Григорий Вовчинский, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский.

На предыдущих зимних Параолимпийских играх национальная команда Украины одержала 22 награды: сесь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

Всего на зимних Параолимпиадах украинцы завоевали 112 высоких наград: 27 золотых, 41 серебряную и 44 бронзовых.

На XIII зимних Параолимпийских играх, которые состоятся 4-13 марта в Пекине, будут разыграны 78 комплектов наград в шести видах спорта.

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Дата
23
февраля

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