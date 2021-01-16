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суббота, 16 января 2021 17:19

Украина показала худший результат сезона в эстафете

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Украина показала худший результат сезона в эстафете
Пидгрушная вытянула Украину на 8 место. Фото биатлон ком юа

Лишь восьмое место завоевала женская биатлонная команда Украины в гонке, которая состоялась в немецком Хохфильцене. Первыми финишировали немки, вторыми - белоруски, а третьим - шведки.

Сборная Украины провалила первые два этапа. Сначала очень низкую скорость продемонстрировала Дарья Блашко, которая с одним дополнительным патроном передала эстафету двенадцатой и Юлия Джима, которая на втором этапе зашла на два штрафных круга и вышла из стрельбища шестнадцатой.

Юлия Джима зашла на два штрафных круга

Ситуацию пыталась спасти Валентина Семеренко, которая передала эстафету десятой и Елена Пидгрушная, которая, в итоге и финишировала на восьмом месте.

Это худший показатель женской украинской сборной в этом сезоне.

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Завтра в Хохфильцене состоятся гонки с массовым стартом, где Украину будет представлять только Дмитрий Пидручный.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
16
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