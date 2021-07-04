Украина переоценила себя – Семин

Юрий Семин тренировал нескольких сборников. Фото:

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Сёмин высказался о поражении сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 с национальной командой Англии (4:0).

"Неожиданными были быстрые голы, особенно в начале матча. Потом показалось, что сборная Украины выровняла игру. Реализация моментов у англичан на этом чемпионате Европы на самом высоком уровне — Гарри Кейн имеет момент и забивает его, как раз это и отличает большого мастера.

На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое, достаточно жёсткое поражение.

В составе сборной Англии можно отметить Гарри Кейна, который забивает голы в нужный момент. Что касается сборной Украины, мне сложно кого-то выделить, когда команда проигрывает с таким счётом", — сказал Сёмин.

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Сборная Украины провела на турнире 5 матчей. Дважды выиграла, трижды проиграла. Выход в четвертьфинал стал наивысшим достижением команды.