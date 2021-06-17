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четверг, 17 июня 2021 18:01

Украина переиграла Северную Македонию – 2:1

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Украина переиграла Северную Македонию – 2:1
Украина победила Северную Македонию в последней очной встрече. Фото: Football.ua

Сборная Украины по футболу через час выйдет на поле "Национального" стадиона в Бухаресте. Во втором матче Евро-2020 наша сборная сыграет с Северной Македонией.

Этот матч - решающий. Поражение или ничья осложнят задачу выхода в 1/8 финала. Любые объяснения будут неуместными. Потому что команды уровня Северной Македонии мы должны обыгрывать всегда. Это не обсуждается.

Победа дает подопечным Андрея Шевченко реальный шанс побороться за второе или третье место в группе. Фактически, мы сегодня можем и должны отшить одного из своих конкурентов. Конечно, соперник не собирается сдаваться. Но нам нужна победа!

За всю историю команды сыграли четыре матча. Дважды побеждала Украины, один раз - Северная Македония. Еще один матч завершился вничью.

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Уже известны составы команд.

Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Степаненко, Малиновский, Шапаренко – Зинченко, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Сидорчук, Судаков, Марлос, Цыганков, Макаренко, Беседин, Довбик.

Cеверная Македония: Дмитриевски, Алиоски, Муслиу, Велковски, Ристовски, Николов, Эльмас, Адеми, Барди, Спировски, Пандев

Запасные: Янков, Шишковски, Бейтулай, Ристевски, Тричковски, Трайковски, Хасани, Костадинов, Радески, Аврамовски, Чурлинов, М. Ристовски.

Звучат гимны команд. Наши поют вдохновенно. Дай Бог, так и играть.

Матч начался!

2 мин. Не держится пока мяч у наших. Сумбурно играют, нервничают.

4 мин. Полное преимущество в македонских фанов. Освистывают наших.

6 мин. Пас Малиновского прервал голкипер Димитриевски, а Караваев неудачно добил - значительно выше ворот.

8 мин. Кричалка о Путине оригинально звучит на российском канале. Комментатор делает вид, что ничего не слышит.

8 мин. Ух! Удар Малиновского едва парировал вратарь в нижнем углу. А после подачи углового Ярмоленко правой ногой не попал в створ с нескольких метров. Правда, в борьбе бил.

11 мин. Яремчук выходил один на один и вместо удара пытался отдать пас! Защитник заблокировал.

14 мин. Пока полное преимущество в наших трижды могли забивать, но чего-то не хватает в последний момент: или паса или удара.

16 мин. Ух! Огрызнулись македонцы. С левого фланга нашей обороны (который это уже раз?) Прошел прострел низом, но не попал в ворота нападающий.

19 мин. Преимущество в наших. 5:3 по ударам, 1:0 в створ, 59% на 41% владения мячом.

21 мин. Ярмоленко с Караваевым прорвались правым флангом, но динамовец выполнил слишком сильный прострел на Яремчука

23 мин. Ярмоленко в своем стиле прошел по флангу, вышел на удар, но в последний момент заблокировал центральный защитник удар.

28 мин. Ярмоленко!!! ГОЛ!!!! Открывают счет наши!!! После углового Караваев продолжил, а Ярмоленко замкнул дальнюю штангу! 1:0

2 мин. И сразу грубо сыграли против нашего капитана. Ярмоленко несколько минут полежал на поле.

34 мин. ГОЛ! Великолепную комбинацию разыграли наши, Ярмоленко вывел один на один Яремчука и счет, как вы догадываетесь, становится 2:0!

38 мин. А тем временем Ярмоленко и Яремчук становятся лидерами гонки бомбардиров этого Евро. Приятно!

39 мин. Пандев забивает гол, но из положения вне игры. Это так, чтобы наши не расслаблялись.

41 мин. Караваев пробил и после рикошета мяч каким-то чудом оказался во вратаря.

45 мин. Шапаренко получает желтую за картинное падение в штрафной. Знает арбитр (он строит бассейны), как правильно нырять.

Все, первый тайм окончен. Полное преимущество наших. Теперь не расслабляться и забить еще пару, чтобы Австрия не спала спокойно.

Второй тайм начали команды.

46 мин. Замены в Северной Македонии. Трайковски и Чурлинов меняют Николова и Спировски.

47 мин. Бущан! Потянул удар Адеми. Хорошо разыграли соперники, что тут скажешь!

51 мин. Малиновский. Ох и зарядил со штрафного. Димитриески почти ворота не перепрыгнул бедолага.

55 мин. Пенальти в наши ворота назначает судья из Аргентины. Бущан отбил, но добил Македония. Ну как так? 2:1

58 мин. Очень повезло сопернику. А наши раз думали доиграть как нибудь!

61 мин. Шапаренко надо менять. Совсем не заметен Николай!

65 хв. Тепер Македонія подовгу тримає м'яч і шукає свої моменти.

66 мин. Ну как так? Малиновский бил с 8 метров, но прямо в Димитриевски!

68 мин. Ух! Дальний удар и неуверенно Бущан переводит на угловой!

69 мин. Две замены в наших. Вместо Ярмоленко и Яремчука выходят Цыганков и Беседин.

73 мин. Наши прессингуют и не дают сопернику выйти в позиционную атаку.

74 мин. Цыганков чисто вываливался на ворота и пробил небрежно. Хотя никто Виктору не мешал.

77 мин. Соперник дорожит мячом, а наши небрежно теряют его. Даже пас отдать не могут ближнего.

78 мин. Аврамовски выходит вместо Барди. У нас Сидорчук наконец меняет Шапаренко.

81 мин. Малиновский вовсю пробивает в стенку. Падает соперник, но должен подниматься.

83 мин. Пенальти назначает Раффалини. На этот раз в ворота Северной Македонии !!

Не забивает Руслан! Ох, жаль! Парирует вратарь!

87 мин. Бешеной силы удар с досады наносит Малиновский, но значительно выше ворот.

90 мин. Последняя минута матча пошла. Плюс добавит арбитр.

4 минуты добавил арбитр.

Соболь меняет Малиновского.

А Беседина вообще не видно на поле. Играл он, или нет?

Все, победа! Хотя и неубедительная, выстраданная, но есть!

Сборная Украины приобретает свою первую победу на Евро и вторую в истории. С 2012 года мы ждали ее 9 лет. Тогда победу Украины принес Шевченко-игрок, ныне Шевченко-тренер.

Автор: Юрий Стригун
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