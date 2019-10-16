"Украина отменила Роналдо путевку на Евро" – обзор европейской прессы

"Марка" написала, что Украина переиграла слабую Португалию

Топовые европейские спортивные издания в материалах после матча Украина - Португалия восприняли поражение подопечных Сантуша в Киеве как закономерный результат. Больше всего внимание уделили главной звезде гостей - Криштиану Роналду, с пенальти забившего свой 700-й мяч в карьере.

Об этом сообщают "Факты".

Испанская Marca опубликовала материал с матча с заголовком "Украина побеждает слабую Португалию и квалифицируется на чемпионат Европы".

Начало матча стал ночным кошмаром для Португалии - сначала гол Романа Яремчука, а потом Андрея Ярмоленко. Действующие чемпионы Европы в первом тайме выглядели почти безобидными. Рисунок игры украинцев под руководством Шевченко выглядит очень симпатично - Степаненко держит полузащиту, Зинченко и Малиновский несут креатив, а Марлос, Ярмоленко и Яремчук достигают поставленных задач.

Португалии удалось сократить отставание после того, как рефери удалил Степаненко и назначил пенальти. Его успешно реализовал Криштиану Роналду. Португалия пыталась сыграть вничью, но героем этого матча стал вратарь Андрей Пятов.

Украина триумфально гарантировала себе место в финальной части Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко прекрасно поработали в матчах квалификации. А вот Португалия еще должна гарантировать место в финале Евро в матчах с Литвой и Люксембургом.

Итальянская газета Gazetta dello Sport в обзоре матча поет дифирамбы Роналду, забившему 700-й гол в карьере. Дает статистику, это 95-й гол за национальную команду, а остальные 605 голов были забиты за клубы. Также итальянцы сравнивают Роналду с его давним соперником Лионелем Месси, у которого пока только 672 точных удара по воротам.

В то же время издание отмечает, что вечер в Киеве оказался сложным для португальцев и прекрасным для хозяев поля. В конце матча Данило потерял свой шанс сравнять счет, поэтому команда экс-игрока Милана Андрея Шевченко, в составе которой играет новичок "Аталанты" Руслан Малиновский, обыграла Португалию и вышла на Евро с первого места.

"Роналду забивает свой 700-й гол в карьере, но Португалия сенсационно проигрывает Украине" - так начинает свой материал британский The Independent.

Яремчук открыл счет, а Ярмоленко из "Вест Хэма" еще до получасовой отметки удвоил счет. Пенальти, который Роналду реализовал во втором тайме, позволило Криштиану покорить отметку в 700 голов в карьере.

Результат матча оставляет Португалию и Сербию в борьбе за второе место.

"Украина отменяет билет CR7 и компании на Евро-2020" - пишет немецкий Kicker.

Сине-желтые победили Португалию со счетом 2:1 и вышли с первого места на Евро. Уступая 2:0 в счете, Португалия пыталась найти ответ своим пропущенным голам. Однако Украина очень осторожно защищалась, страстно и самоотверженно боролась и эпизодически выходила в контратаки, пишет издание.

Португалии было сложно в первом тайме, а Украина могла спокойно делать счет еще до перерыва 3:0. Во втором тайме Португалия включила турборежим, но Пятов раз за разом спасал команду. Один мяч отыграл Роналду с пенальти, который был назначен за игру рукой Степаненко.

В последние минуты сборная Украины вдесятером оборонялась от штурма селесао и выстояла.

Португальский Record вышел из заголовком - "Поражение целиком и полностью".

Соотношение между количеством и качеством как в нападении, так и в защите помогает объяснить поражение. Перечень такой: Пятов, перекладина, фатальное невезение, карикатурные удары Бернарду Силвы, поздно проснулся Роналду. К сожалению, одно не перешло в другое, анализирует результат матча издание.

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Португальские СМИ довольно сдержанно прошлись по своей сборной после матча, напоминая, что впереди только 2 игры с аутсайдерами - Люксембургом и Литвой, которые позволят подопечным Сантуша квалифицироваться со второго места.