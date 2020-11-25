Украина оспорит техническое поражение в арбитражном суде

Украине присудили техническое поражение. Фото УАФ

Украинская ассоциация футбола подтвердила, что УЕФА засчитал Украине техническое поражение в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

Апелляционный комитет УЕФА признал, что матч не состоялся по вине Украины.

Украинская сторона обжалует решение в спортивном арбитражном суде в Лозанне.

"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения с мотивационной частью", – сказал генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

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После поражения от Швейцарии сборная Украины опустилась на последнее место в группе и со следующего розыгрыша должна выступать в дивизионе "Б".