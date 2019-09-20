Украина опустилась в таблице коэффициентов УЕФА

Украинские клубы на этой неделе набрали 0,4 балла в еврокубковых поединках. Все они — на счету "Динамо", которое вчера с минимальным счетом обыграло "Мальме" 1:0.
Несмотря на то, что Турция, от которой Украина ранее увеличила отрыв до 0,3 баллов, набрала всего 0,2 очка, украинцы все же переместились на 10-ю строчку. Все — из-за успеха Нидерландов, которые на этой неделе набрали 1 балл. Бельгийцы, которых Украина пыталась догнать, также набрали 1 балл и оторвались на 3,6 очка.
Таблица Коэффициентов УЕФА
1 Испания 87,712
2 Англия 76,033
3 Германия 60,070
4 Италия 59,367
5 Франция 50,915
6 Россия 43,216
7 Португалия 42,849
8 Бельгия 34,700
9 Нидерланды 31,350
10 Украина 31,100
11 Турция 30,600
10-я строчка в таблице коэффициентов означает, что в следующем сезоне второй представитель ассоциации в Лиге чемпионов стартует не в третьем, а во втором раунде.
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Следующие еврокубковые матчи состоятся в период с 1 по 3 октября.
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