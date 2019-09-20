Украина опустилась в таблице коэффициентов УЕФА

Из трех команд в еврокубках очки в корзину Украине смогли принести только "Динамо"

Украинские клубы на этой неделе набрали 0,4 балла в еврокубковых поединках. Все они — на счету "Динамо", которое вчера с минимальным счетом обыграло "Мальме" 1:0.

Несмотря на то, что Турция, от которой Украина ранее увеличила отрыв до 0,3 баллов, набрала всего 0,2 очка, украинцы все же переместились на 10-ю строчку. Все — из-за успеха Нидерландов, которые на этой неделе набрали 1 балл. Бельгийцы, которых Украина пыталась догнать, также набрали 1 балл и оторвались на 3,6 очка.

Таблица Коэффициентов УЕФА

1 Испания 87,712

2 Англия 76,033

3 Германия 60,070

4 Италия 59,367

5 Франция 50,915

6 Россия 43,216

7 Португалия 42,849

8 Бельгия 34,700

9 Нидерланды 31,350

10 Украина 31,100

11 Турция 30,600

10-я строчка в таблице коэффициентов означает, что в следующем сезоне второй представитель ассоциации в Лиге чемпионов стартует не в третьем, а во втором раунде.

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Следующие еврокубковые матчи состоятся в период с 1 по 3 октября.