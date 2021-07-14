Украина оказалась сильнее России – Ракицкий

Ярослав Ракицкий два года не играет за сборную. Фото: "Зенит"

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий оценил выступление сборной Украины на Евро-2020.

"Везение сопутствовало, когда выходили из группы. А уже со шведами показали хороший футбол. Могли повести еще до удаления, никто не закрывался. С голландцами тоже играли здорово. Македонцев полностью переиграли. С Австрией немного устали. Понимаю ребят, больше месяца в сборной, а психология в такие моменты сильно уязвима. Хочется увидеть семью. Но пацаны все равно молодцы. Да и с Англией могли сыграть в красивый футбол. Пусть лучше счет был бы 4:1, 4:2. Но, может, перегорели", - сообщает "Чемпионат".

"Быстрый гол всегда надламывает. И без того пацаны волновались, а тут доставали уже на третьей минуте. Нужно было забивать, но в мыслях сидело, что пропустят еще. Не считаю, что Англия на этом турнире – тактические звери. Против них можно и нужно было играть. Но в любом случае наша сборная – молодцы. Надеюсь, дальше будет только лучше.

У Малины со спиной были проблемы, недавно сделали операцию. Играл через боль, настоящий мужик. Ярмолу преследовали травмы, но своей игрой он всем закрыл рты. Он лидер сборной. Зина провел достойный турнир. Можно лучше, но всегда есть куда стремиться.

Не понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Разный стиль и футболисты. На сегодня Украина оказалась сильнее. Так это еще я не играю за сборную", – сказал Ракицкий.

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Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в январе 2019 года. С тех пор главный тренер сборной Андрей Шевченко не вызывает его в сборную. Ракицкий известен резкими высказываниями об Украине и России.