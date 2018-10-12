Украина одолела Шотландию в квалификации Евро-2019 - видео

Подопечные Головко одержали важную победу. Фото: ФФУ

В 9 туре, который является предпоследним в квалификации на Евро-2019 U-21 сборная Украины победила Шотландию (3:1).

Состав "молодежки" усилил голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который на правах аренды выступает за "Леганес".

Лунин был в заявке национальной сборной Украины на товарищеский матч с Италией, после которого отправился в расположение молодежной сборной Украины.

Уже в дебюте украинскому вратарю пришлось вынимать мяч из сетки своих ворот: Морган опередил защитников и вывел Шотландию вперед.

Восстановил паритет в счете Александр Зубков, который ударом внешней стороной стопы из-за пределов штрафной поразил нижний угол ворот сборной Шотландии.

Тот же Зубков удвоил преимущество Украины удароом с дальней дистанции, после которого голкипер не смог зафиксировать мяч.

Уже в добавленное к основному время отличился Виктор Коваленко.

В параллельном матче Латвия уступила Нидерландам (0:1).

Украина U-21 – Шотландия U-21 3:1

Голы: Зубков, 32, 56, Коваленко, 90+3 - Морган, 1

Украина U-21: Лунин, Миколенко, Кирюханцев, Попов, Михайличенко, Шепелев, Коваленко, Пихаленок, Зубков (Шапаренко, 83), Швед (Борячук, 71), Лунев (Третьяков, 38).

Шотландия U-21: Маккрори, Бейтс, Маккрори, Смит, Портеус, Кэдден, Морган, Кэмпбелл (Гилмур, 90), Маллан, Брофи (Миддлтон, 69), Тэйлор.

Предупреждения: Лунев, 30, Лунин, 90+2

Турнирная таблица:

1. Англия – 23 (9 матчей)

2. Украина – 17 (9)

3. Голландия – 15 (9)

4. Шотландия – 14 (9)

5. Латвия – 3 (9)

6. Андорра – 2 (9)

Согласно рейтингу команд, которые занимают второе место, наша сборная пока не проходит на Евро.

В финальную стадию молодежного первенства Европы-2019 попадут, кроме хозяина турнира - Италии, сильнейшие команды девяти квалификационных групп и два победителя плей-офф. Причем к стыков пробьются только четыре из девяти вторых команд, которые будут иметь лучшие показатели в матчах с первой, третьей, четвертой и пятой сборными группы (отсеивается аутсайдер).

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После встречи с Шотландией украинцы сыграют с Нидерландами (16 октября).