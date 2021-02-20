Украина обыграла действующих чемпионов Европы

Словения является очень неудобным соперником для сборной Украины. Фото ФБУ

В Киеве в матче квалификации Евробаскета-2022 сборная Украины обыграла действующих чемпионов Европы Словению – 70:65 (9:11, 15:16, 17:15, 29:23).

Команда Айнарса Багатскиса проиграла первые 2 четверти. После перерыва украинцы смогли совершить камбэк – самой результативной стала финальная четверть. Больше всех очков – 24 – в составе главной команды страны набрал Джером Рендл.

Предыдущий матч между этими сборными 28 ноября завершился поражением Украины со счетом 73:84 и, чтобы претендовать на первое место в группе F, нам необходимо было побеждать с более крупным счетом. Теперь обе команды досрочно отобрались в финальную часть континентального первенства.

Следующая игра "сине-желтых" состоится 22 февраля против Венгрии.

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Четыре года тому назад именно сборная Словении выиграла чемпионат Европы. Она является действующим чемпионом.