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Украина обыграла Боснию и продолжает бороться за выход на Кубок мира

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Украина обыграла Боснию и продолжает бороться за выход на Кубок мира
Александр Зинченко открыл счет в матче. Фото: Reuters

Сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины в последнем матче отборочного цикла в Кубке мира-2022 со счетом – 2:0. Голы забивали Александр Зинченко и Артем Довбык.

В первом тайме у нашей команды плохо все получалось в атаке. Редко Украина добиралась до чужих ворот и реже возникали настоящие голевые случаи. Правда, два момента упустил Роман Яремчук. Он не сумел замкнуть прострел в первом случае и пробить вратаря с острого угла во втором. Босния едва не открыла счет на последней минуте первого тайма, когда нашу команду спас голкипер Георгий Бущан.

Начало второго тайма тоже было тревожным, но вовремя взял инициативу на себя Андрей Ярмоленко. Наш полузащитник прошел по левому флангу и прострелил на Зинченко, которому осталось расстрелять ворота.

В конце матча на поле вышел Артем Довбык, и именно он решил судьбу поединка. Артем избежал офсайда, вышел один на один с голкипером и красиво пробил под опорную ногу – 2:0.

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В параллельном матче сборная Франции одолела команду Финляндии - 2:0 благодаря мячам Бензема и Мбаппе. Таким образом, Украина набрала 12 зачетных баллов, а в Финляндии осталось 11. 26 ноября мы узнаем имя первого соперника Украины в стыковых матчах Варианты - Португалия, Италия, Шотландия, Швеция, Уэльс. Стыковые игры состоятся 24-29 марта.

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