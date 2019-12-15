Украина обыграет Россию – 2:0, – капитан "Днепра"

В последний раз Украина и Россия встречались 20 лет назад в Лужниках. Благодаря голу Шевченко судьи зафиксировали ничью

Капитан СК Днепр-1 Сергей Кравченко поделился мнением относительно возможного матча Украина против России на Евро-2020.

"Если такая встреча состоится, и сборные Украины и России сойдутся в плей-офф - это будет суперматч, с колоссальным ажиотажем.

Украина сейчас показывает хороший футбол, и команда России неплохо выглядит. Однако, сборная Украины сейчас более стабильна, она в отборочном цикле не проигрывала вообще, а Россия дважды уступила бельгийцам. Мой прогноз: итоговый счет встречи - 2: 0 в пользу сборной Украины ", - поделился Кравченко в интервью изданию Диалог.

Сборные Украины и России получили путевки на Евро-2020, но команды развели по разным группам по политическим причинам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черчесов заговорил о поражении от Украины

Финальная часть турнира начнется 12 июня и продлится до 12 июля.