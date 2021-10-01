Украина не сумела выиграть первую игру под руководством Петракова

РОман Яремчук открыл счет в матче. Фото: Reuters

1 октября миновал месяц с тех пор, как сборная Украины провела первый матч под руководством Александра Петракова. В Астане наша команда сыграла вничью - 2:2 со сборной Казахстана.

Игра началась удачно для сборной Украины. Уже на 2-й мин. Роман Яремчук пробил издали, и мяч парашютом опустился за спину Станиславу Покатилову - 1:0.

Украина в первом тайме имела не менее пяти возможностей, чтобы забить второй гол. Однако мяч попадал в штангу, а в других случаях надежно играл вратарь.

Второй тайм тоже начался с атак нашей команды. Дважды украинцы выходили один на один с Покатиловым, но ни разу не переиграли его.

В середине тайма Казахстан перехватил инициативу. Валиуллин, которого впоследствии поймают на употреблении допинга, забил Пятову в ближний угол после ошибки Караваева.

Украина бросилась отыгрываться и едва не пропустила, но выручил наш вратарь. Уже в добавленное время сикан затолкал мяч в ворота. Казалось, наша команда победит, но на последних секундах злой гений Валиуллин повторил свой трюк с Караваевым и ближним углом - 2:2.

После игры Петраков обвинил Караваева в пропущенных мячах и не хотел вызвать на следующий сбор.

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В следующем матче Украина снова сыграла вничью. На этот раз - 1:1 с Францией. После пяти сыгранных матчей у нашей команды пять зачетных баллов. Она занимает второе место в группе. Следующую игру наши футболисты проведут 9 октября в Хельсинки против сборной Финляндии.