"Украина не Россия" - Яремчук

Роман Яремчук открыл счет в матче. Фото: УАФ

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал выход команды на чемпионат Европы-2020, об этом сообщает телеканал "Футбол".

"Первый гол? Сказал, что оказался в нужное время в нужном месте. Мы сегодня утром отрабатывали стандарты, в течение недели тоже уделяли этому внимание. Как говорится, труд даром не проходит

Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, обыгравшая Шотландию и всем рассказывающая, что возьмет Евро.

Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся - получим пинка", - сказал Яремчук.

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После победы над Португалией Украины досрочно заняла первую позицию в отборочной группе. Таким образом, команда Андрея Шевченко обеспечила себе место на чемпионате Европы-2020.