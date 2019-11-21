"Украина нас терпеть чисто по-человечески не может" - бывший игрок "Спартака"

Валерий Ронгольд не хочет, чтобы сборные Украины и России играли на Евро

Чемпион СССР-1962 составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд признался, что не хочет видеть матч сборных Украины и России Евро-2020.

"Украина нас терпеть чисто по-человечески не может. Я не политолог, стараюсь держаться от этого подальше, но у меня есть глаза. И я вижу, что творится вокруг. Они нас ненавидят, сами футболисты отзываются с одним только негативом. Мы простые люди, должны жить в дружбе, помогать другу. Какая разница, кто ты по национальности. Я играл в советское время, когда за страну выступали 15 народных республик. И люди были хорошие, понимающие, зла не желают. Сейчас черт знает что творится.

То, что нас развели на групповом этапе, абсолютно правильно. Никому не хочется рынка, драк и столкновений, так как это может довести до беды. А дальше может получиться так, что встретимся и с Украиной, будем смотреть по турнирной таблице. Но для меня это страшно, потому что человеческая жизнь дороже любого вида спорта. Играть с Украиной для нас на грани жизни и смерти ", - цитирует Рейнгольда " Динамомания ".

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Валерий Рейнгольд - советский футболист, выступавший на позициях крайнего нападающего или полузащитника. 7 сезонов играл за "Спартак",