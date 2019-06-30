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воскресенье, 30 июня 2019 22:01

Украина на Европейских играх завоевала 51 медаль и вышла на третье место рейтинга

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Украина на Европейских играх завоевала 51 медаль и вышла на третье место рейтинга
Украина вышла на третье место в Европейских играх. Фото: Сегодня

Украинские спортсмены на вторых Европейских играх, которые завершились в Минске (Беларусь), завоевали 51 медаль - 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.

В общем медальном зачете сборная Украины заняла третье место, уступив Беларуси и России, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В заключительный соревновательный день украинцы завоевали 14 медалей - 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых.

Точку в выступлениях команды поставил каратист Станислав Горуна, который в соревнованиях кумитэ в весовой категории 75 кг уверенно получил звание чемпиона.

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На I Европейских играх, которые состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан), Украину представляли 243 спортсменов в 19 из 20 возможных видов спорта. Тогда наша сборная завоевала 46 наград.

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