Украина имеет еще одну "бронзу" Олимпиады

Украинки завоевали бронзу в артистическом плавании. Фото: НОК

Украинки завоевали бронзовую олимпийскую медаль на командных соревнованиях в артистическом плавании.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

На пьедестал наград поднялась украинская команда в составе Анастасии Савчук, Марты Фединой, Ксении Сидоренко, Марины и Влады Алексиивих, Екатерины Резник, Алины Шинкаренко и Елизаветы Яхно.

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"Девушки для нас вы золотые, гордимся вами! Поздравляем вас, весь тренерский штаб сборной во главе со Светланой Саидовой, Федерацию синхронного (артистического) плавания и всю Украину", - заявили в НОК.

4 августа дуэт украинок Анастасия Савчук и Марта Федина завоевали первую в истории украинского спорта олимпийскую медаль в синхронном плавании - бронзу.