"Украина имеет больше шансов выиграть в Лозанне, чем проиграть" - юрист

Суд в Лозанне решит судьбу сборной Украины в Лиге наций. Фото: REUTERS

16 февраля арбитражный суд в Лозанне рассмотрит апелляцию Украинской Ассоциации футбола по поводу технического поражения для сборной Украины за матч Лиги наций со Швейцарией.

Спортивный юрист Евгений Пронин оценил шансы Украины получить положительный результат в апелляции.

"С правовой точки зрения, я вижу в Украины шансы более 50 на 50. Но мы уже видели, что в спортивные вещи часто вмешивалась политика, внешнее воздействие.

Вряд ли это такого типа дело, что нужно вмешиваться в него политически. Украина имеет больше шансов выиграть, чем проиграть", - сказал Пронин в эфире телеканала "Футбол".

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УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение за матч 6-го тура Лиги наций против Швейцарии. В команде Андрея Шевченко была вспышка коронавируса. Главный врач кантона Люцерн не позволил провести матч.