Украина и Россия могут выяснить отношения на Евро

Последняя встреча команд состоялась 20 лет тому назад

Сборная Украины может встретиться с Россией на Евро-2020. Матч может состояться на стадии плей-офф, но не в групповом раунде.

Об этом пишет sport.ua

Согласно решению УЕФА, принятом в 2014 году, сборные и клубные команды России и Украины разводятся по разным группам при жеребьевках различных европейских турниров.

На жеребьевке финального турнира Евро-2020, которая пройдет 30 ноября в румынском Бухаресте, ограничения также будут действовать. Есть несколько пар стран, чьи сборные не могут оказаться в одной группе:

Украина и Россия

Армения и Азербайджан

Босния и Герцеговина и Косово

Сербия и Косово

Испания и Гибралтар.

Правда, ограничения касаются только группового этапа, а на стадии плей-офф действовать не будут. Таким образом, команды Андрея Шевченко и Станислава Черчесова при успешном выступлении в групповом раунде могут встретиться в плей-офф на любой стадии, начиная с 1/8 финала.

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За всю историю Украина и Россия встречались дважды в отборе к Евро-2000. В Киеве выиграла наша команда – 3:2, а в Москве судьи зафиксировали ничью – 1:1.