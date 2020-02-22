Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 990
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3843
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1701
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1656
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4689
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 900
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1701
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1206
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5742
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2547
Фото
Все фото
14
7
15
9
11
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Видео
Все видео
Нойер чудовищно ошибся в матче против "Падерборна"
Нойер чудовищно ошибся в матче против "Падерборна"
"Малыш" уложил на лед двухметрового великана во время драки в НХЛ
"Малыш" уложил на лед двухметрового великана во время драки в НХЛ
Бубка побил последний "зальный" рекорд
Бубка побил последний "зальный" рекорд
Бывший форвард "Зари" забивает "Манчестер Юнайтед": результаты первых матчей 1/16 Лиги Европы
Бывший форвард "Зари" забивает "Манчестер Юнайтед": результаты первых матчей 1/16 Лиги Европы
Счет не дает нам комфорта перед повторным матчем – Каштру
Счет не дает нам комфорта перед повторным матчем – Каштру
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 387
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1656
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1062
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1089
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 531
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 11:03

Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону

  Комментировать
Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону
Александр Касперович мог привозить допинг, используя украинскую аккредитацию

Итальянская полиция полагает, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович привозит на чемпионат мира допинг под аккредитацией сборной Украины. Об этом заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

"Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом. Возможно, полиция считает, что Касперович скрывается под украинской аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты", — сказал Драчёв.

Ранее стало известно, что личный тренер биатлониста Александра Логинова Александр Касперович приехал на чемпионат мира с украинской аккредитацией. Но проживал в отеле, где разместилась российская делегация. Руководство федерации биатлона Украины пока никак не прокомментировало эпизод.

Раньше председатель федерации Владимир Брынзак не скрывал своего теплого отношения к России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянская полиция проводит обыск в российского биатлониста Логинова. Он сидит у трусах

Сегодня на чемпионате мира по биатлону должны состояться женская и мужская эстафеты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Тимошенко остановили активисты

Министр установил рекорд

Шаманы предсказывали будущее благодаря попкорну

В Украине отменили смертную казнь

Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси

Самое читаемое
&quot;С колена ее&quot;: появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
 Просмотров: 46921
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 26001
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 17721
&quot;Шахтер&quot; проиграл &quot;Бенфике&quot; и вылетел из еврокубков
"Шахтер" проиграл "Бенфике" и вылетел из еврокубков
 Просмотров: 13374
В любящих руках: показали собак до и после &quot;усыновления&quot;
В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31
 Просмотров: 12933
Спорт
Нойер чудовищно ошибся в матче против "Падерборна"
Нойер чудовищно ошибся в матче против "Падерборна"
 Просмотров: 315
Итальянская полиция проводит обыск в российского биатлониста Логинова. Он сидит у трусах
Итальянская полиция проводит обыск в российского биатлониста Логинова. Он сидит у трусах Просмотров: 864
Михайличенко не смог решить проблемы "Динамо"
Михайличенко не смог решить проблемы "Динамо"
 Просмотров: 2790
Капитан "Шахтера" перед матчем с "Бенфикой" почтил память погибшего Коби Брайанта
Капитан "Шахтера" перед матчем с "Бенфикой" почтил память погибшего Коби Брайанта Просмотров: 261
"Ярмоленко пока не готов присоединиться к команде" - главный тренер "Вест Хэма"
"Ярмоленко пока не готов присоединиться к команде" - главный тренер "Вест Хэма" Просмотров: 144
Больше всего комментируют
5
"Даже здесь обгадились" – хаос вокруг эвакуации из Китая разозлил украинцев
5
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
5
Для кого мы защищаем Украину - капеллан высказался о протестах в Новых Санжарах
4
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
4
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
Голосов: 569
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua