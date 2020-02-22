Украина громко вляпалась в скандал с российским допингом на чемпионате мира по биатлону

Александр Касперович мог привозить допинг, используя украинскую аккредитацию

Итальянская полиция полагает, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович привозит на чемпионат мира допинг под аккредитацией сборной Украины. Об этом заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

"Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом. Возможно, полиция считает, что Касперович скрывается под украинской аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты", — сказал Драчёв.

Ранее стало известно, что личный тренер биатлониста Александра Логинова Александр Касперович приехал на чемпионат мира с украинской аккредитацией. Но проживал в отеле, где разместилась российская делегация. Руководство федерации биатлона Украины пока никак не прокомментировало эпизод.

Раньше председатель федерации Владимир Брынзак не скрывал своего теплого отношения к России.

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Сегодня на чемпионате мира по биатлону должны состояться женская и мужская эстафеты.