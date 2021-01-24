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воскресенье, 24 января 2021 15:16

Украина финишировала в эстафете далеко от пьедестала

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Украина финишировала в эстафете далеко от пьедестала
Елена Пидгрушная вытянула сборную Украины

Восьмое место заняла женская сборная Украины на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Победу праздновала сборная России, второй была Германия, третьей - Франция.

Эти три команды от начала захватили лидерство и периодически меняли друг друга во главе пелетона.

Перед последней стрельбой Германия и Россия шли рядом, но Фрнцишка Пройс очень долго стреляла и уступила сопернице 8 секунд.

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Сегодня на этапе Кубка мира пройдет мужской масстарт.

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