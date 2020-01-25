Украина финишировала пятой в биатлонном миксте

Анастасия Меркушина четырежды промахнулась на первой стрельбе

Пятую строчку в супермиксти заняли украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Подручный на этапе Кубка мира, который проходит в словенском Поклюке. Победила сборная Франции, вторыми были эстонцы, третьими - австрийцы.

Первым вышел на этап Дмитрий. Он отлично отстрелялся и передал эстафету первым. К сожалению, провалила первую стрельбу лежа Анастасия Меркушина. Она промахнулась четыре раза и пошла на круг штрафа, передав эстафету подручных тринадцатой.

Дмитрий снова отлично прошел этап без единого промаха и передал эстафет шестым. Настя на последнем этапе шла пятой и могла зацепиться за медаль, если бы не промахнулась последним патроном на стойке. В итоге - пятое место.

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Сегодня в Поклюке пройдет еще и смешанная эстафета. Начало - в 16-15.