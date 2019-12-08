Украина финишировала далеко от лидеров в женской эстафете

На этот раз эстафету бежала лишь одна из сестер Семеренко

Девятое место заняла сборная Украины в женской биатлонной эстафете, которая состоялась сегодня в шведском Эстерсунде.

Уже на первом этапе Анастасия Меркушина с двумя дополнительными выстрелами финишировала девятой. Не изменилось место Украины и после второго этапа, который бежала серебряный призер индивидуальной гонки Юлия Джима. Увеличилось лишь отставание от лидеров.

Несколько улучшила турнирное положения Вита Семеренко, которая бежала третьей. Вита была единственной, кто мог соперничать с лидерами во скорости. В итоге Семеренко передала эстафету восьмой.

Последней от Украины бежала дебютантка Дарья Блашко, которая завершила стрельбу с одним дополнительным патроном и вернула Украину на "свое" 9 место.

Победу праздновала сборная Норвегии. Вторыми были швейцарки, третьими - шведки.

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Вчера мужская сборная финишировала в эстафете шестой.