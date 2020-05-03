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воскресенье, 03 мая 2020 08:54

Украина дойдет до четвертьфинала Евро – Левченко

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Украина дойдет до четвертьфинала Евро – Левченко
Левченко возглавляет профсоюз футболисов в Нидерландах. Фото:: KomandaOnline

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко рассказал о шансах национальной команды на чемпионате Европы.

- Я абсолютно положительно смотрю на наши шансы. Иначе, я думаю, что даже с нидерландцами можно и нужно бороться. Я знаю, как им можно нанести, скажем так, игровую боль. Сборная Нидерландов хорошая, но у нее есть ахиллесова пята, и не одна. Часто определяющим для игры команды Рональда Кумана становится то, как действуют фланги и здоров Депай. Надеюсь, что в четвертьфинал украинцы выйдут. Возможно, для кого-то эти слова прозвучат наивно, но я твердо верю, что наша сборная сможет показать достойный результат. Я в этом убежден. Сообщает сайт Футбол Украины.

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Сборная Украины попала в одну группу на Евро со сборными Нидерландов и Австрии. Третий соперник определится осенью.

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