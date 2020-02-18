Украина будет без медалей на чемпионате мира по биатлону

Ни одной награды не завоевала сборная Украины по биатлону на чемпионате мира в итальянской Антхольц-Антерсельве. Перспективы выиграть медаль во время оставшихся соревнований - более чем туманны.

Дело в том, что скоростные данные всех без исключения украинских спортсменов позволяют надеяться на медаль только при совпадении нескольких составляющих: спортсмен или спортсменка должны метко стрелять и при этом быть на вершине своей беговой формы.

Первые старты немного обнадежили Украину. В смешанной эстафете шансы на награду в последний момент потерял 28-летний Дмитрий Пидручный. Он рискнул на последней стрельбе, потому что хотел догнать сборную Чехии, которая шла третьей. Догнал - был бы героем. Но Дмитрий дважды ошибся и в итоге пришел пятым.

На следующий день едва не добралась до медали в спринте 33-летняя Елена Пидгрушная. Украинка имела один промах на стрельбе лежа, но блестяще провела стойку и в своем стиле, наращивая скорость, пошла к финишу. Рывка, к сожалению, не хватило до медали - Елена уступила 4,7 секунды Люси Харватовий из Чехии.

- Если бы трасса была длиннее на 100-200 метров, мы бы имели медаль, - жаловался председатель федерации биатлона Владимир Брынзак.



Последняя медальная надежда угасла в субботу. Дмитрий Пидручный в спринтерской гонке мог претендовать на второе-третье место, но поспешил и промахнулся последним патроном на стойке. Потом еще и упал. В итоге - десятое место.

Кажется, это все.

В гонке преследования результаты обоих украинских сборных резко пошли на спад. Пидгрушная и Пидручный дважды промахнулись уже на первой стрельбе. Дмитрий впоследствии заявил, что к нему вернулись боли в спине. Если это серьезно - больше никаких надежд на медаль не будет.

Дмитрий Пидручный лечит травму спины

Немного продержалась в пасьюте Вита Семеренко. Она долгое время шла седьмой, но потом началась стойка и Вита "поймала" четыре промаха. Валентина Семеренко не претендовала даже на это.

Была еще надежда, что Артем Прима сможет в какой-то из гонок выскочить на пьедестал, но пик его формы пришелся на конец января, когда продолжались немецкие этапы Кубка мира. Сейчас это уже привычный безпретензионный Артем.

Если бы трасса была длиннее на 100-200 метров, мы бы имели медаль

В индивидуальных гонках никто из украинцев себя не проявлял. Определенный шанс будет иметь разве Юлия Джима, если сосредоточится и проведет качественную стрельбу. Елена Пидгрушная никогда не считалась специалистом на гонке с четырьмя огневыми рубежами - она ​​пропускает гонку. Дмитрий Пидручный будет лечить травмированную спину. Форма сестер Семеренко не позволяет надеяться на медаль даже ярым оптимистам.

Очевидно, тренерский штаб сделает ставку на супермикст, выставив Анастасию Меркушино и Дмитрия Пидручного. Обычно лидеры мирового биатлона на эту дисциплину выставляют дублеров, поэтому у Украины есть шанс. Конечно, при условии выздоровления Пидручного.

Теоретически можно надеяться на женскую эстафету, но форма норвежек, немок, чешек и, особенно, итальянок настраивает на скепсис. Мужчинам в этой дисциплине традиционно ничего не светит.

Гарантированное место в женском массовом старте имеет пока только Юлия Джима. Если мы не можем даже пробиться туда, то мечтать о медали - и подавно.

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Сегодня на чемпионате мира состоится индивидуальная гонка у женщин. По Украине бежать Юлия Джима, сестры Валентина и Виктория Семеренко и Анастасия Меркушина.